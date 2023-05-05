05 мая 2023, 08:59
Более 50 миллионов звонков за 7 лет поступило на горячую линию ЕДЦ в Москве
Департамент информационных технологий подвел итоги работы линии ЕДЦ в Москве за семь лет
Количество звонков в столичный единый диспетчерский центр превысило 50 миллионов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
На протяжении семи лет москвичам помогает решить вопросы с ЖКХ горячая линия единого диспетчерского центра. Операторы смогли за это время принять больше 50 миллионов звонков.
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«Его востребованность только растет: если за первый год работы линии операторы приняли около двух миллионов звонков, то с начала этого года — уже более 2,5 миллиона», — отметил заместитель главы департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.
Позвонив в ЕДЦ, москвичи могут сообщить, что в подъезде не горит свет или отсутствует в квартире отопление, горячая вода.
Также горожане могут проинформировать операторов о сломанном лифте, необходимости сделать уборку у дома.
За пять месяцев этого года жители столицы уже отправили более 190 тысяч заявок, каждая из которых регистрировалась и отправлялась в диспетчерскую службу.
ЖКХ
Москва 2023
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