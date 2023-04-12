Москва 12 апреля 2023, 16:15 Более 50 домов строят и проектируют на юге Москвы по программе реновации Бочкарев: 53 жилых дома строят и проектируют на юго-востоке Москвы по программе реновации РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Юго-Восточного административного округа идет строительство и проектирование 53 жилых домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе московского стройкомплекса.

«Сейчас для переселенцев по реновации на юго-востоке столицы возводится 24 жилых дома, при этом еще 29 новостроек проектируется», — рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Реклама

Отделку в таких квартирах выполняют в соответствии со стандартами реновации. Например, на первых этажах не будет жилых помещений: там разместят лифтовые холлы, вестибюли, почтовые ящики, появятся кафе, салоны красоты и секции для детей.

На юго-востоке столицы уже готовы более тысячи квартир, отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. В общей сложности в эксплуатацию ввели 36 домов в разных районах: Люблино, Кузьминках, Текстильщиках, Южнопортовом, Нижегородском и других.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. Она включает в себя более пяти тысяч домов, в которых живет почти миллион москвичей. Первые новоселы переехали уже в начале 2018-го.