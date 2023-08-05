Москва 05 августа 2023, 15:54 Более 4,7 тысячи человек получат новое жилье по программе реновации в центре Москвы Мэр Москвы Собянин: почти пять тысяч человек получат новое жилье по программе реновации Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В центре Москвы по программе реновации расселили уже 30 старых домов. Всего ключи от новых квартир получат более 4,7 тысячи человек, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Больше всего правообладателей нового жилья в Пресненском районе — свыше трех тысяч человек. На втором месте Басманный — около 800. Следом идут Таганский и Красносельский — больше 720 и почти 200 горожан соответственно», — написал он.

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Собянин подчеркнул, что почти все переселенцы заключили договора с городом. Оставшиеся уже оформляют документы.

Квартиры в новостройках выполнили по всем стандартам. У них качественная внутренняя отделка, стоят санузлы, мойки и плиты. Кроме этого, некоторую часть из оборудовали для маломобильных граждан. Территории вокруг озеленили и поставили игровые и спортивные комплексы.

Особое внимание уделили транспортной доступности и развитой инфраструктуре.

Ранее сообщили, что почти семь тысяч москвичей обратились к онлайн-сервисам при переезде по реновации.