Москва 11 февраля 2024, 11:51 Более 460 разработок вошли в московский «Банк технологий» Мэр Москвы Собянин: число разработок в «Банке технологий» превысило 460 Freepik

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Московский «Банк технологий» насчитывает уже свыше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Примерно 200 новых идей опубликовали в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«„Банк технологий“ — бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства», — уточнил он.

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Глава города отметил, что прежде чем включить решения в онлайн-реестр, их тщательно отбирают и оценивают эксперты.

Банк представляет собой шесть разделов, включая аппаратное и программное обеспечение, перспективные технологии от главных вузов страны.

В число последних разработок вошли автономные дроны, доставляющие мелкие грузы на предприятия, а также устройство, которое мониторит состояние оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.

Собянин добавил, что один из столичных хлебобулочных комбинатов внедрил ПО, благодаря которому автоматизировали основные процессы, в том числе закупку сырья и поставки готовой продукции потребителям.

«Техноград» на ВДНХ также проведет 20 бесплатных обучающих программ. Все желающие смогут на курсах повысить свою квалификацию и освоить новые навыки.