Москва 27 декабря 2023, 13:18 Более 45 центров информирования по реновации открыли в Москве за год Бочкарев: в Москве создали 46 центров информирования по реновации в 2023 году Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В 2023 году на первых этажах новостроек по программе реновации в Москве открыли 46 центров информирования. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жильцы завершат переезд», — уточнил он.

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Первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а потом — ежедневно, кроме воскресенья, — с 12:00 до 20:00. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

По словам столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации создали 175 Центров информирования в 80 районах и поселениях Москвы. Они поспособствовали ускорению сроков расселения домов и помогли около 49 тысячам семей с переездом.

Так в ноябре более трех тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации.