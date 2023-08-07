Москва 07 августа 2023, 19:58 Более 4000 «квадратов» самостроя снесли на востоке Москвы с апреля по июнь Бобров: более 4000 квадратных метров самостроя снесли в ВАО Москвы в апреле–июне Фото: freepik.com

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В Восточном административном округе с апреля по июнь снесли более 90 незаконных построек, общая площадь которых превысила 4,1 тысячи квадратных метров. В основном это заборы, бытовки, ограждающие конструкции, сообщил глава Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

За второй квартал 2023 года на востоке столицы выявили 277 незаконных объектов, из них снесли 93 самостроя, уточнил Бобров. Также сотрудникам ведомства удалось на начальном этапе пресечь одно незаконное строительство.

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Кроме того, инспекторы зафиксировали самозахват общей территории, захламления земельных участков, самовольное переустройство нежилых зданий.

Руководитель Госинспекции по недвижимости добавил, что с апреля по июнь в округе выявили девять ветхих строений. Утверждены дорожные карты по их восстановлению.

Ранее стало известно, что более 200 объектов самостроя демонтировали за три месяца на юго-востоке Москвы. Общая площадь снесенных незаконных объектов в ЮВАО составила почти 9,5 тысячи квадратных метров.