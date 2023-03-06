Москва 06 марта 2023, 16:39 Более 400 мероприятий проведут в Москве в честь 8 Марта

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В столице по случаю 8 Марта проведут более 400 мероприятий. Информацию пресс-службы мэра и правительства Москвы передала «Вечерняя Москва».

В сообщении говорится, что для гостей и жителей города подготовили выступления артистов, конкурсы и мастер-классы, написал RT.

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«Гостей ждут праздничные концерты, мастер-классы, спектакли и многое другое. Большинство из них пройдет бесплатно», — сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

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