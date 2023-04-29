Москва 29 апреля 2023, 15:12 Более 40 тысяч москвичей поучаствовали в Большой арктической экспедиции за 5 лет Собянин: за 5 лет в Большой арктической экспедиции поучаствовали более 40 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва активно поддерживает Большую арктическую экспедицию уже пять лет. За это время в ней приняли участие более 40 тысяч столичных школьников и студентов колледжей — на днях вернулись участники отряда «Первооткрыватели», которые дошли от мыса Щербинина до мыса Челюскин на лыжах. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Стать настоящим полярником в 16 лет, увидеть северное сияние, ледяные торосы моря Лаптевых и даже белого медведя — все это могут московские школьники и студенты колледжей, вступившие в российское движение детей и молодежи „Движение первых“», — написал он.

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Чтобы попасть в Арктику, школьники и студенты колледжей прошли несколько этапов отбора. Сперва их ждал «Арктический диктант» — тест на проверку знаний о регионе.

Заявки на участие подал 261 человек, но предварительный отбор прошли только 80. Их направили на учебно-тренировочные сборы, по итогам которых отобрали 14 человек.

Семеро ребят попали в лыжный отряд «Первооткрыватели», еще семь — в научный «Арктическая наука». 12 апреля экспедиции уехали из столицы.