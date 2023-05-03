Москва 03 мая 2023, 13:13 Более 40 социальных объектов построили в Москве с начала года Заммэра Бочкарев: в Москве построили более 40 социальных объектов с начала 2023 года РИА «Новости»

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В Москве с начала 2023 года построили и ввели в эксплуатацию более 267 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

За пять месяцев года в столице появились 42 новых социальных объекта. В частности, 16 дошкольных учреждений, две поликлиники и три больницы более чем на 85,4 тысячи «квадратов».

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«В этом году удалось сдать в два раза больше соцобъектов по сравнению с тем же периодом 2022 года», — уточнил Войстратенко.

По его словам, еще четыре детских сада ждут ввода в ЮВАО, СВАО, Троицком округе и Новой Москве. Они уже получили заключение о соответствии проектной документации.

Кроме того, достроен новый корпус для детской поликлиники в Бескудниковском районе.

«До конца года планируется построить еще три детские поликлиники в районах Савеловский, Алексеевский, Кунцево, а также детско-взрослую поликлинику в Солнцеве на 750 пациентов», — добавил председатель Мосгосстройнадзора.