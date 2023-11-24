24 ноября 2023, 18:43
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Вечером 24 ноября 41 рейс задержали или отменили в трех московских аэропортах
Вечером 24 ноября в трех московских аэропортах задержали и отменили более 40 авиарейсов. Информацию об этом опубликовали на сервисе «Яндекс. Расписание».
Так, на 18:35 во Внукове задержали 12 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили 13 вылетов и не состоялись еще четыре. В Шереметьеве не смогли отправиться вовремя шесть рейсов и сняли один. В аэропорту Жуковский переносов не было.
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Возможной причиной мог стать продолжающийся в столице снегопад. Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.
Москвичей предупредили, что высота сугробов в Москве в начале новой недели превысит 20 сантиметров. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпавший снег не растает до весны.
Аэропорт Домодедово
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