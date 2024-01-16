Москва 16 января 2024, 20:44 Более 40 площадок откроют в Москве для купания в Крещение Крещенские купания проведут в Москве на 42 площадках

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В Москве подготовили 42 площадки для проведения крещенских купаний 18 и 19 января. Специалисты оборудовали 49 майн и 10 купелей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Все места для купаний оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. Для москвичей будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, а также передвижные туалеты.

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«Специалисты АО „Мосводоканал“ обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для некоторых объектов будет организовано водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нет возможности проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах», — уточнили в комплексе.

Спасатели будут дежурить во всех местах крещенских купаний. Они сопроводят людей к проруби и обратно, а также пронаблюдают за находящимися в водоемах.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы заранее провели проверку отведенных для купаний мест. Все проруби в целях безопасности расположили недалеко от берега.

Погода в Москве в крещенскую ночь будет довольно мягкой. В ночь на 19 января в столицу придет оттепель.