Москва 20 августа 2023, 18:52 Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за час ливня Почти половина месячной нормы осадков выпало в Москве за время ливня РИА «Новости»

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Более 40% августовской нормы осадков выпало в Москву менее чем за час интенсивного ливня 20 августа. Об этом сообщил сайт мэра столицы.

Дождь шел примерно с 15:00 до 16:00, местами переходил в град. Сильнее всего залило Северо-Восточный административный округ (там выпало 33 миллиметра осадков), север столицы (на эти районы пришлось порядка 30 миллиметров осадков) и северо-запад (30 миллиметров).

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Городские власти подчеркнули готовность реагировать на непредвиденные ситуации, вызванные сильным ливнем. При необходимости в городе используют откачивающую технику.

Жителям Москвы рекомендовали обратиться в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр, в ГУП «Мосводосток» по телефону или VK или в ГБУ «Гормост», если они хотят сообщить о последствиях непогоды.

Ранее источник «360» рассказал, что на парковке на Ярославской улице в Москве затопило десять автомобилей.