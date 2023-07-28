Москва 28 июля 2023, 15:13 Более 40 бесплатных мероприятий пройдет в столице в честь 65-летия Мосгортранса Заммэра Москвы Ликсутов: Мосгортранс подготовил более 40 бесплатных мероприятий к 65-летию Сайт мэра и правительства Москвы

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Десятки развлекательных программ проведут в честь 65-летия Мосгортранса. Главной частью праздника станут парад и выставка транспорта на Южном речном вокзале, сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

«31 июля Мосгортрансу исполнится 65 лет! Чтобы вы смогли провести этот день вместе с нами, мы решили перенести праздник на выходные», — уточнил он.

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Для посетителей подготовили больше 40 бесплатных мероприятий. Гости смогут принять участие в спортивных занятиях, мастер-классах и послушать познавательные лекции. В конференц-зале Южного речного вокзала 28 июля с 17:30 до 18:30 состоится лекция «Всегда с флотом: история журнала „Морской сборник“» от Музея морского флота.

Для участия в некоторых событиях нужна регистрация. Среди них, например, «Спортивные выходные», «хвостатая» лекция от Благотворительного фонда «Детский мир» и встреча с водителем от Музея Транспорта Москвы.

Ранее жителей столицы пригласили на день рождения панд в Московский зоопарк. Гостей ждут активные игры, лекции и экскурсии.