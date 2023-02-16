Москва 16 февраля 2023, 16:42 Более 4 тысяч пациентов спасли за месяц медики флагманского центра больницы имени Вересаева в Москве

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Новый московский стандарт экстренной медицинской помощи впервые применили во флагманском центре больницы имени Вересаева. За месяц работы врачам центра удалось спасти жизни четырех тысяч пациентов, сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Эффективность работы по новому стандарту заключается в том, что все диагностические процедуры пациентам проводят прямо на больничной койке.

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Также медработники получают всю необходимую информацию и анамнез до момента поступления пациента в приемный покой.

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