Москва 10 августа 2023, 16:54 Более 3,8 миллиона бюллетеней выпустят для голосования на выборах мэра Москвы Мосгоризбирком выпустит более 3,8 млн бюллетеней для голосования на выборах мэра столицы РИА «Новости»

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В столице с 8 по 10 сентября пройдут выборы мэра Москвы. Для этого мероприятия выпустят более 3,8 миллиона бюллетеней для голосования. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на секретаря МГИК Владимира Попова.

«Предлагается утвердить текст избирательного бюллетеня согласно предложению и изготовить их на выборах мэра Москвы в количестве трех миллионов 814 тысяч штук. Настоящее решение опубликовать и контроль возложить на меня», — сказал он во время заседания.

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В предстоящих выборах примут участие пять кандидатов: действующий мэр столицы Сергей Собянин, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов и Владислав Даванков.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее стало известно о том, что набор общественных наблюдателей за выборами начался в Москве. Ими смогут стать более 10 тысяч человек.