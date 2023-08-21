Москва 21 августа 2023, 16:57 Более 360 километров дорог благоустроили в Новой Москве за 11 лет Мэр Москвы Собянин: улично-дорожная сеть в ТиНАО выросла почти на 50% за 11 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За последние 11 лет улично-дорожная сеть в ТиНАО выросла почти на 50%. Рабочие отремонтировали и построили более 360 километров дорог. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это позволило значительно улучшить транспортную доступность всех районов, а также запустить новые маршруты городского транспорта. Средняя скорость движения на основных магистралях, таких как Калужское и Киевское шоссе, также значительно увеличилась.

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Собянин уточнил, что в прошлом году завершили несколько крупных проектов, включая строительство нового Внуковского шоссе, трассы «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», реконструкцию автодороги в Воскресенском и запуск движения по автодороге «платформа Остафьево — городской округ Щербинка».

В настоящее время рабочие приступили к строительству и реконструкции улиц Троицка, поселков Мосрентген и Коммунарка, чтобы обеспечить более удобный доступ к магистралям, местам работы, социальным объектам, железнодорожным остановкам и станциям метро.

Мэр добавил, что в этом году по плану введут около 30 километров дорог, включая трассы «Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево» и «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», а также создадут дублер Боровского шоссе в районе ЖК «Рассказовка».

Таким образом, в рамках Адресной инвестиционной программы до конца 2024 года в ТиНАО введут в эксплуатацию еще 70 километров дорог.

Ранее в Подмосковье начали строительство более 20 километров тротуаров.