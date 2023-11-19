Москва 19 ноября 2023, 10:09 Более 350 зайцев выпустили в дикую природу в Новой Москве Мэрия Москвы: зоологи выпустили в дикую природу 360 зайцев в ТиНАО с 2020 года Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2020 года в Троицком и Новомосковском округах выпустили в естественную среду обитания 360 диких зайцев. Благодаря фотоловушкам специалисты смогут следить за процессом их обживания, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды восстанавливают популяции зайца-беляка и зайца-русака, занесенных в Красную книгу Москвы. Во многих регионах численность этих видов снижается.

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В прошлом году в новомосковских лесах поселились 110 зайцев. В 2023-м выпустили в дикую природу еще 250 особей, осенью — семь молодых беляков.

Животных подготавливают к обитанию в естественной среде в профильном реабилитационном центре «Дом зайца». Зоологи используют особую технологию для выращивания и выкармливания животных. Их не одомашнивают, поэтому зайцы смогут обойтись без помощи человека. Животные будут сами искать питание и защищаться от хищников.

Начиная с 12 ноября экологи и орнитологи Москвы проведут более 400 лекций и занятий. Они расскажут горожанам о том, как живут птицы в холодное время года.