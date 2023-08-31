Москва 31 августа 2023, 11:54 Более 350 стартапов в сфере строительства начали работать в Москве Мэр Москвы Собянин: в столице работает 355 стартапов в сфере строительства Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве сейчас работает 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства, многие из которых получили поддержку правительства города. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, эти компании начали разрабатывать, тестировать и внедрять уникальные идеи в городскую инфраструктуру.

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Например, «Мосстройинформ» стал активно использовать сервис команды Deep People, который позволил быстро обрабатывать и структурировать информацию из градостроительных планов земельных участков.

Команда IDEV разработала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости, успешно прошедший тестирование в «Аналитическом центре».

Компания TSMGROUP создала защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер, которое уже успешно применили на стадионе «Лужники», ТЭЦ, МЦК и во многих жилых домах.

Платформа от «Тангл» помогла обнаружить серьезные ошибки в проектах строительства еще на раннем этапе.

Программный комплекс «СтройКонтроль» позволил отслеживать этапы строительства, фиксировать нарушения на онлайн-чертежах и получать аналитику с любого устройства. С его помощью строили станции БКЛ и МЦК.

Ранее стало известно о том, что жители Подмосковья и инвесторы воспользовались сервисами геопортала более 13 миллионов раз.