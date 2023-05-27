Москва 27 мая 2023, 14:26 Более 350 московских библиотек подключили к бесплатному Wi-Fi Более 350 московских библиотек подключили к бесплатной городской сети Wi-Fi Freepik

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Более чем в 350 библиотеках Москвы теперь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, сообщил руководитель проекта «Городской вайфай» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

«Скорость интернета составляет не менее 10 мегабит в секунду на каждую точку доступа, что позволяет посетителям библиотек комфортно работать как с текстами, так и с видеоматериалами», — отметил он.

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Сегодня в Москве действует более 22 тысяч точек подключения к бесплатной городской сети, расположенных в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного колец.

Ранее москвичей пригласили на день открытых дверей в библиотеках и культурных центрах столицы. На 280 культурных площадках пройдут концерты, мастер-классы, экскурсии и интерактивные шоу.