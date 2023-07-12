Москва 12 июля 2023, 10:39 Более 350 мероприятий Московского урбанистического форума пройдет в «Лужниках» Сергунина: более 30 пространств Московского урбанистического форума откроют в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» создадут более 30 тематических пространств, посвященных развитию города и его достижениям. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 40 тысяч квадратных метров, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В «Лужниках» мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра «Мой район». Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

По ее словам, в олимпийском комплексе пройдет более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов, аудиовизуальных шоу и интерактивных мероприятий.

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Сергунина заявила, что «Лужники» станут своеобразным «городом в городе». Программу создали с расчетом на 41 день. Среди событий — аудиовизуальная экспозиция и шоу «Почувствуй свой город», экстрим-парк, фестиваль «Сделано в Москве» и многое другое.

Московский урбанистический форум станет крупнейшим событием второй половины лета. В течение шести недель будут работать четыре площадки в разных частях города — в Гостином Дворе, в «Лужниках», в парке «Зарядье» и в Центральном выставочном зале «Манеж». Они будут посвящены развитию Москвы и ее перспективам.

Ранее жителям столицы рассказали, какие достижения в здравоохранении покажут на Московском урбанистическом форуме.