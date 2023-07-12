12 июля 2023, 10:39
Более 350 мероприятий Московского урбанистического форума пройдет в «Лужниках»
Сергунина: более 30 пространств Московского урбанистического форума откроют в «Лужниках»
В рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» создадут более 30 тематических пространств, посвященных развитию города и его достижениям. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 40 тысяч квадратных метров, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В «Лужниках» мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра «Мой район».
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
По ее словам, в олимпийском комплексе пройдет более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов, аудиовизуальных шоу и интерактивных мероприятий.
Реклама
Сергунина заявила, что «Лужники» станут своеобразным «городом в городе». Программу создали с расчетом на 41 день. Среди событий — аудиовизуальная экспозиция и шоу «Почувствуй свой город», экстрим-парк, фестиваль «Сделано в Москве» и многое другое.
Московский урбанистический форум станет крупнейшим событием второй половины лета. В течение шести недель будут работать четыре площадки в разных частях города — в Гостином Дворе, в «Лужниках», в парке «Зарядье» и в Центральном выставочном зале «Манеж». Они будут посвящены развитию Москвы и ее перспективам.
Ранее жителям столицы рассказали, какие достижения в здравоохранении покажут на Московском урбанистическом форуме.
Отдых
Фестивали
Москва 2023
Реклама
Реклама