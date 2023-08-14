Москва 14 августа 2023, 13:26 Более 35 тысяч москвичей прошли обучение предпринимательству в службе занятости Служба занятости помогла более 35 тысячам москвичей развить предпринимательские навыки Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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С начала 2022 года служба занятости столицы провела более тысячи обучающих программ для самозанятых и начинающих предпринимателей. Как рассказали на сайте мэра Москвы, занятия посетили свыше 35 тысяч человек.

Специалисты службы помогают москвичам выбрать подходящий формат работы, оформить статус самозанятого, ИП или ООО, и научиться эффективно продвигать собственные бизнес-идеи с помощью разных маркетинговых методик, а также узнать все о правилах налогообложения и финансового планирования.

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«Одно из направлений поддержки — обучение необходимым бизнес-навыкам на авторских тренингах, деловых играх и вебинарах. Мы уделяем особое внимание поддержанию релевантности предпринимательских программ в соответствии с современными трендами рынка труда. Таким образом, соискатели обучаются согласно самым актуальным тенденциям в бизнесе», — рассказала о процессе обучения первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

В качестве экспертов, читающих курсы и проводящих занятия, служба занятости привлекла успешных предпринимателей, представителей маркетплейсов, интернет-магазинов, банков, а также экспертов образовательных платформ.

Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» анонсировал онлайн-курс по эффективному поиску работы. Бесплатные занятия начнутся с 21 августа.