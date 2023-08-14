14 августа 2023, 13:26
Более 35 тысяч москвичей прошли обучение предпринимательству в службе занятости
Служба занятости помогла более 35 тысячам москвичей развить предпринимательские навыки
С начала 2022 года служба занятости столицы провела более тысячи обучающих программ для самозанятых и начинающих предпринимателей. Как рассказали на сайте мэра Москвы, занятия посетили свыше 35 тысяч человек.
Специалисты службы помогают москвичам выбрать подходящий формат работы, оформить статус самозанятого, ИП или ООО, и научиться эффективно продвигать собственные бизнес-идеи с помощью разных маркетинговых методик, а также узнать все о правилах налогообложения и финансового планирования.
Реклама
«Одно из направлений поддержки — обучение необходимым бизнес-навыкам на авторских тренингах, деловых играх и вебинарах. Мы уделяем особое внимание поддержанию релевантности предпринимательских программ в соответствии с современными трендами рынка труда. Таким образом, соискатели обучаются согласно самым актуальным тенденциям в бизнесе», — рассказала о процессе обучения первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.
В качестве экспертов, читающих курсы и проводящих занятия, служба занятости привлекла успешных предпринимателей, представителей маркетплейсов, интернет-магазинов, банков, а также экспертов образовательных платформ.
Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» анонсировал онлайн-курс по эффективному поиску работы. Бесплатные занятия начнутся с 21 августа.
Рабочие места
Работа
Москва 2023
Реклама
Реклама