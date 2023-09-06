Москва 06 сентября 2023, 10:07 Более 330 учащихся московских колледжей отправятся стажироваться на стройки Левкин: более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на московские стройки Фото: freepik.com

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В столице стартовал новый сезон стажировок в строительных организациях. Свыше 330 учащихся колледжей пройдут практику на стройках, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В сентябре на строительные объекты 15 компаний выйдут более 330 обучающихся шести профильных колледжей, входящих в учебно-производственное объединение „Архитектура, строительство и ЖКХ“, — уточнил он.

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Левкин отметил, что на протяжении всего трудового семестра студенты смогут работать в качестве отделочников, электромонтажников, сварщиков, сантехников, плотников и каменщиков. Стажеров перевели на индивидуальный график обучения, благодаря этому они будут полноценно трудиться на объектах.

Руководитель департамента подчеркнул, что после прохождения стажировки у студентов появится профессиональный опыт. Строительные компании наработали методики отбора адаптации и «затачивания» под определенную профессию в процессе работы стажеров. На стройобъектах молодежь практикуется под руководством опытных наставников и получает зарплату, заключил Левкин.

Ранее сервис «Стажировки и практики» запустили на портале «Работа России». Это позволит образовательным учреждениям и самим студентам выбирать место для прохождения практики.