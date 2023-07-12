Москва 12 июля 2023, 10:15 Более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались на московском портале поставщиков Ефимов: число предпринимателей на портале поставщиков Москвы достигло 310 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале поставщиков, который помогает развивать бизнес, число предпринимателей достигло 310 тысяч, из них более 17 тысяч человек зарегистрировались с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что благодаря порталу бизнесмены продают свои товары и предлагают услуги, а госзаказчики находят необходимую продукцию и закупают ее по выгодной цене. Это позволяет достичь конкуренции в закупках небольшого объема.

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Московский ресурс объединил предпринимателей из всех регионов России. Сейчас больше 90% поставщиков на портале — представители малого и среднего бизнеса.

Заммэра добавил, что поставщики, зарегистрированные на портале с января 2023-го, подписали свыше 12 тысяч госконтрактов с заказчиками на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.

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