Москва 05 сентября 2023, 14:01 Более 30 регионов России заинтересовались системой «Московской электронной школы» Мэр Москвы Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрить у себя МЭШ Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше трех десятков регионов заинтересовались системой «Московской электронной школы» (МЭШ) и выразили готовность применять ее у себя. В 2023-2024 учебном году платформа охватит примерно 18% всех школьников страны, сообщил ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«В этом году по поручению председателя правительства РФ было подписано соглашение, по которому „Московская электронная школа“ стала основой для единого регионального решения для федеральной государственной информационной системы „Моя школа“. <…> И более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя», — процитировало агентство главу города.

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По его словам, МЭШ представляет собой целую экосистему с миллионом электронных дневников и свыше 400 тысяч электронных журналов. Каждый день пользователи заходят в систему почти 4,5 миллиона раз.

Собянин добавил, что в библиотеке МЭШ, созданной за последние десятилетие, хранится много контента. При этом раньше его создавали педагоги по аналогии с «Википедией», а сейчас размещают материалы лучших разработчиков образовательного контента. В этом году туда загрузят цифровые учебники с пятого по девятый классы, а затем добавят остальные.

В перспективе в «Московской электронной школе» создадут персональную траекторию обучения для помощи талантливым ученикам и тем, кто нуждается в дополнительной поддержке в учебе.

Ранее все образовательные учреждения Московской области перешли на информационную платформу «Моя школа». Нововведение начало действовать с 1 сентября.