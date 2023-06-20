Москва 20 июня 2023, 11:32 Более 30 парков обустроили в Новой Москве с 2012 года Мэр столицы Собянин сообщил, что в Новой Москве с 2012 года обустроили более 30 парков Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве с 2012 года обустроили более 30 парков отдыха, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в Троицком и Новомосковском административных округах столицы открыли уникальные общественные пространства, где можно гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой.

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Среди самых ярких проектов, которые оказались привлекательными не только для местных жителей, но и для туристов, мэр отметил историко-мемориальный парк «Редут 1812 года», парки «Красная Пахра» и «Рассказовка», экопарк «Природный» и другие.

Собянин добавил, что в 2023 году в Новой Москве благоустроят еще несколько парков, среди которых «Боровский парк» во Внуковском, парк в поселении Мосрентген и небольшой парк на Липовой аллее в Марушкинском.

Ранее жителям столицы рассказали о преображении четырех районов на юге города.

Сайт мэра и правительства Москвы