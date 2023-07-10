Москва 10 июля 2023, 17:33 Более 30 домов в стиле неоклассицизма отреставрируют в Москве

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Московские власти приступят к реставрации домов в стиле неоклассицизма. Всего в 2023 году будет отремонтировано 33 городских строения. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Ремонт в здании 1913 года постройки, расположенном в Большом Кисловском переулке, уже стартовал. Также под программу реставрации попал дом № 4/12, строение № 2 на Новокузнецкой улице. Его построили в 1938 году.

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Реставрация пройдет в доме № 2/1 на Краснопресненской набережной. Все ремонтные работы проводятся в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.