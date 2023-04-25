Москва 25 апреля 2023, 17:24 Более 30 домов по реновации спроектируют и построят на юге Москвы Загрутдинов: 31 жилой дом сейчас строят и проектируют по реновации в Южном округе Москвы Pxhere

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В Южном округе Москвы сейчас строят или проектируют 31 жилой дом по программе реновации.Больше всего таких зданий появится в Царицыне, отметил Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в рамках реновации новые квартиры получат жители 354 домов. 141 такое здание находится в районе Царицыно. С начала программы в эксплуатацию уже ввели 23 дома, в которых расположено более пяти тысяч квартир.

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«Для дальнейшего переселения на территории округа строят и проектируют 31 жилой дом. В стадии строительства находятся 13 зданий, в проектировании — еще 18 новостроек», — подчеркнул Загрутдинов.

В новых квартирах будет готовая улучшенная отделка в соответствии со стандартами реновации. При этом на первых этажах квартир не будет. Там разсместят вестибюли, лифтовые холлы и другие нужные помещения. Кроме того, первые этажи смогу занять магазины или кафе.

За это время снесли 19 старых домов, большинство из них стояло в Южном Чертанове.