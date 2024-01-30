Москва 30 января 2024, 19:04 Более 30 домов художников отремонтировали в Москве Коммунальщики обновили в Москве 33 дома, в которых жили и работали художники Freepik

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С 2015 года в Москве по программе капитального ремонта отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные художники. О проделанной работе рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Так, коммунальщики обновили дом 1/2 на набережной Тараса Шевченко. В нем жил народный художник СССР лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков. Здание из двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части украшено эркерами, арочными окнами и рустовкой нижних этажей. Во время ремонта специалисты привели в порядок фасад и подъезды, восстановили портрет дома, убрали отслаивающиеся части штукатурки, заделали трещины, отремонтировали балконы и стены. Кроме того, здесь установили новые входные и тамбурные двери.

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Также специалисты привели в порядок дом 7/9 на улице Правды. В нем живет художник Дмитрий Цветков. Восстановили фасад и подъезды кирпичного здания 1959 года постройки, обновили входные группы, заменили водосток и отливы.

Кроме того, рабочие отремонтировали дом 2/5 в Карманицком переулке, в котором располагалась штаб-квартира Ассоциации художников революционной России. Здание г-образной формы в стиле модерн построили в 1917 году. Здесь привели в порядок подъезды и подвальные помещения, а также заменили некоторые инженерные системы. Исторический фасад тщательно очистили, обновили кирпичную кладку, штукатурный слой и архитектурный декор, а цокольную часть здания облицевали плиткой.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов. Здания располагаются в районе Садового кольца.