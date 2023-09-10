10 сентября 2023, 12:57
Более 2,7 миллиона москвичей приняли участие в выборах
Более 2,7 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра очно и онлайн
Число проголосовавших избирателей превысило 2,7 миллиона. Явка на выборы мэра столицы на 10 сентября 12:00 составила 36,3%, сообщил ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
В статистике по дням голосования на экранах штаба указано, что 10 сентября на 10:00 по московскому времени проголосовали 34,7%, 12:00 — 36,3%. При этом 8 сентября к 15:00 явка составляла 14,2%, к 20:00 — 20,6%.
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Число проголосовавших 9 сентября к 15:00 достигло 29,4%, к 20:00 — 33%.
Всего в выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов приняли участие очно и онлайн свыше 2,7 миллиона человек.
Единый день голосования стартовал в России в пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи будут выбирать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Ранее народная артистка Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы. Она отдала свой голос очно на избирательном участке.
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
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