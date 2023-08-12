Москва 12 августа 2023, 13:15 Более 260 тематических поездов запустили в московской подземке за 10 лет Ликсутов: в Москве с 2013 года более 260 тематических поездов запустили в метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти три сотни тематических поездов стали курсировать в метро за последнее десятилетие. Их можно увидеть на таких линиях, как Кольцевая, Сокольническая, Серпуховско-Тимирязевская и Арбатско-Покровская, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы посвятили российской истории, творчеству великих классиков, безопасности, городским и федеральным проектам, а также регионам страны.

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За прошедшие годы Московский метрополитен стал интереснее. Это внушительная культурная площадка, благодаря которой поездки получились познавательными и увлекательными. По словам Ликсутова, в метро запускают тематические составы, которые способствуют расширению кругозора москвичей и туристов. Пассажиры смогли узнать интересные культурные и исторические факты.

Такие поезда, как правило, курсируют на протяжении шести месяцев. За 10 лет в метро можно было встретить поезда на темы: «Поэзия в метро», «Олимпиада в Сочи», «День космонавтики» и «870-летие Москвы». Также пассажиры могли проехать в составах, посвященных организациям и ведомствам: «Активный гражданин», «Роспотребнадзор», «МЧС России».

Тематический «Поезд возможностей» запустили в московском метро. Его посвятили нацпроектам в различных сферах жизни страны.