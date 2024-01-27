Москва 27 января 2024, 10:40 Более 260 московских предприятий присоединились к нацпроекту «Производительность труда» Собянин: в нацпроект «Производительность труда» вовлекли 260 компаний Москвы Freepik

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В Москве продолжают реализовывать национальный проект «Производительность труда». В конце 2023-го он насчитывал 260 предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту — 40%», — отметил он.

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По словам главы города, средняя сумма экономической выгоды, получаемой одной компанией, за год составляет 40 миллионов рублей, а прирост зарплаты достигает 19%.

Мэр напомнил, что по проекту столица поддерживает местные предприятия с 2022 года, помогая им оптимизировать расходы ресурсов, освободить время сотрудников для решения новых задач, а также обучить персонал новым технологиям бережливого производства.

Собянин добавил, что сейчас в Москве безработица находится на рекордно низком уровне, а высококвалифицированные специалисты пользуются высоким спросом.

«Для развития экономики в таких условиях важно идти на опережение по росту производительности труда», — заключил он.

Московская компания также ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту. На предприятии внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.