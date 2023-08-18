Москва 18 августа 2023, 17:11 Более 250 пьяных водителей за неделю выявила Госавтоинспекция на дорогах Москвы Госавтоинспекция с начала недели привлекла к ответственности 259 пьяных водителей в Москве РИА «Новости»

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С начала недели московские сотрудники Госавтоинспекции более 250 раз пресекли на дорогах столицы пьяное вождение. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в Госавтоинспекции, с 14 по 17 августа к ответственности пришлось привлечь 259 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

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Так, 124 автомобилиста подтвердили факт опьянения, а еще 119 отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Кроме того, 16 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными права управления, и теперь им грозит уголовная ответственность.

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения: зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль», — обратились в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее в Москве задержали пьяного водителя кабриолета, разбившего машину о дерево.