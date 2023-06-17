Москва 17 июня 2023, 11:22 Более 2,5 тысячи участников зарегистрировались в конкурсе «Новатор Москвы» Мэр Собянин: выбрали топ-90 проектов премии «Новатор Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Победители конкурса «Новатор Москвы», которых определят в августе, получат премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В 2023 году свыше 2500 тысяч участников конкурса «Новатор Москвы» прошли экспертизу на инновационность. В этот раз впервые участвуют школьники.

Реклама

«По просьбе одного из юных изобретателей мы снизили возрастной порог участников до 14 лет и получили 15 заявок от участников в возрасте до 18 лет», — рассказал глава города.

Мэр отметил, что конкурс проведут по трем номинациям: для авторов с инновационной идеей, для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок и для проектов, которые уже нашли покупателей.

На сегодня выбрали топ-90 проектов премии. Самыми популярными направлениями стали «Общественные проекты» — 35% и «Медицина и фармацевтика». Собянин добавил, что одним из выбранных проектов стала платформа дистанционного сурдоперевода SOL, она не имеет мировых аналогов. Благодаря SOL люди с нарушениями слуха смогут ориентироваться в сложных ситуациях, вызывать экстренные службы.

Компания «Репробанк» представила уникальную разработку по взаимодействию с пациентами. Система позволяет врачу подобрать донорский материал по медицинским и социальным критериям, а также использовать собственное решение компании — программу генетического сопоставления.

До финала дойдут 36 проектов, из них в августе выберут победителей и наградят премиями от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Собянин рассказал об итогах конкурса «Лидеры цифровой трансформации».