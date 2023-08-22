Москва 22 августа 2023, 10:46 Более 2,5 тысячи триколоров украсили улицы Москвы ко Дню флага России Заммэра Москвы Бирюков: более 2,5 тысячи триколоров украсили столицу в День флага России КГХ Москвы

Читать 360tv в

Более 2,5 тысячи флагштоков с триколорами разместили на улицах Москвы ко Дню флага России. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций. Петр Бирюков

Он уточнил, что флаги разместили на шести мостах, эстакадах и путепроводах Садового кольца и Кутузовского проспекта и важных государственных зданиях. Среди них — Совет Федерации на Большой Дмитровке и Государственная дума на Охотном Ряду, дворец спорта «Лужники» и другие.

Кроме флагов, на улицах поставили билборды, а также подготовили специальные видеоролики, которые покажут на медиафасадах и на домах-книжках на Новом Арбате.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.