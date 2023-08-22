22 августа 2023, 10:46
Более 2,5 тысячи триколоров украсили улицы Москвы ко Дню флага России
Заммэра Москвы Бирюков: более 2,5 тысячи триколоров украсили столицу в День флага России
Более 2,5 тысячи флагштоков с триколорами разместили на улицах Москвы ко Дню флага России. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.
Петр Бирюков
Он уточнил, что флаги разместили на шести мостах, эстакадах и путепроводах Садового кольца и Кутузовского проспекта и важных государственных зданиях. Среди них — Совет Федерации на Большой Дмитровке и Государственная дума на Охотном Ряду, дворец спорта «Лужники» и другие.
Кроме флагов, на улицах поставили билборды, а также подготовили специальные видеоролики, которые покажут на медиафасадах и на домах-книжках на Новом Арбате.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.
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