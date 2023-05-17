Москва 17 мая 2023, 13:13 Более 2,5 тысячи помещений предоставят участникам программы «Деловые москвичи: культура» Участникам программы «Деловые москвичи: культура» предоставят 2,5 тысячи помещений Фото: freepik.com

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Действующие и потенциальные предприниматели смогут получить поддержку от города по программе «Деловые москвичи: культура». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве авторам наиболее интересных культурных проектов позволят реализовать свои замыслы на более чем 120 тысячах «квадратов» недвижимости в рамках программы «Деловые москвичи: культура». Такая поддержка дает возможность для открытия в столице творческих кружков, создания новых лекций, тренингов и курсов.

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«Город окажет бизнесу в сфере культуры всестороннюю помощь, в том числе бесплатно предоставит более 2,5 тысячи помещений: лекториев, концертных залов, библиотек, классов для занятий танцами», — отметили в пресс-службе правительства.

Для участия в программе предпринимателям и тем, кто планирует открыть свое дело, нужно до 15 июня скачать анкету на сайте проекта, заполнить ее и отправить на электронную почту: dm1@culture.mos.ru.

Члены комиссии отберут заявки до 30 июня, а с 3 по 31 июля в проекте «Активный гражданин» жители столицы отдадут свои голоса за понравившиеся проекты, а также выскажут свои пожелания по ценам услуг и выбору места проведения мероприятий. Авторы лучших предложений заключат с городом контракт.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что финансовую поддержку для помощи СВО получат 42 некоммерческие организации в Москве.