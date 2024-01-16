Москва 16 января 2024, 11:13 Более 25 тысяч человек получили квартиры по реновации на юго-востоке Москвы Собянин: более 25 тысяч жителей юго-востока Москвы получили жилье по реновации Freepik

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Правообладателями новых квартир по программе реновации стали около 25,4 тысячи жителей юго-востока Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Только в 2023 году договоры на квартиры заключили свыше 9,6 тысячи жителей», — уточнил он.

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По словам мэра, в округе уже построили 44 новых дома, начали возводить еще 41 строение, а на стадии проектирования находятся 23 здания.

Кроме того, здесь по программе стимулирования создания новых рабочих мест развивают и социальную инфраструктуру, в том числе за счет частных инвесторов. Например, в округе построят шесть новых детских садов, две школы, а в районе Выхино-Жулебино появится спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

С начала программы реновации в столице уже возвели более 300 новостроек. В них переехали или начали переезд свыше 154 тысяч москвичей.