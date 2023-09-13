Москва 13 сентября 2023, 13:27 Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе в Москве ГКХ Москвы заменило более 230 тысяч «квадратов» асфальта на Ленинградском шоссе Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили более 230 тысяч квадратных метров асфальта на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. Об этом сообщила столичная мэрия.

В работах задействовали 179 сотрудников и 134 единицы специализированной техники.

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Ремонт осуществили из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы дорожного полотна. Последний раз асфальт на данном участке заменяли в 2019 году.

Работы проходили в ночное время с ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время на дорожное покрытие нанесут разметку.

Ленинградское шоссе проходит через Северный и Зеленоградский административные округа столицы, а также связывает Москву с городским округом Химки в Подмосковье. Эта магистраль является частью федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия».

Ранее более 40 километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Подмосковье за сезон.