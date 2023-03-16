Москва 16 марта 2023, 17:02 Более 230 тысяч инвалидов из Москвы получили технические средства реабилитации

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Почти 232 тысячи человек с инвалидностью, проживающих в Москве, получили протезы, слуховые аппараты, спортивные тренажеры и другие технические средства реабилитации. Об этом написало utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

В своих соцсетях мэр отметил, что для маломобильных граждан в столице приспособлены 86% социально значимых объектов.

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«Госпрограмма „Социальная поддержка жителей города Москвы“ помогла больше 156 тысячам людей с инвалидностью пройти реабилитацию», — говорится в сообщении Собянина.

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Родственники москвичей, которым требуется особый уход, могут пройти специальное обучение.