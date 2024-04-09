Москва 09 апреля 2024, 07:23 Более 200 специалистов по искусственному интеллекту подготовили в «Московской технической школе» Unsplash

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Необходимые знания и навыки работы, а также внедрения искусственного интеллекта в промышленном секторе получили более 200 сотрудников столичных предприятий в рамках проекта «Московская техническая школа». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Дарья Степанова.

Она подчеркнула, что это направление «Московской технической школе» помогают развивать 13 партнеров, среди которых МГТУ имени Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ имени Плеханова и другие. Всего слушателям доступны более 40 различных курсов, касающихся сферы искусственного интеллекта.

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«Направление „Искусственный интеллект в промышленности“ мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в „Московской технической школе“ прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках, — рассказала Дарья Степанова.

РЭУ имени Плеханова подготовил пять программ по искусственному интеллекту для сотрудников столичных предприятий, отметила проректор университета Ксения Екимова.

«Активное взаимодействие с „Московской технической школой“ позволило актуализировать образовательные программы с учетом профессиональных компетенций, связанных с искусственным интеллектом, необходимых для работников отдельных отраслей промышленности, а также требований практико-ориентированности высшего образования», — добавила она.

Проект «Московская техническая школа» правительство столицы запустило совместно с ведущими вузами еще в 2021 году. Главной целью стало повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что внедрение в производство новых систем привлечет дополнительных специалистов.

На сегодняшний день «Московская техническая школа предлагает слушателям более 140 программ для повышения квалификации по восьми общим и четырем специальным направлениям. Кроме того, участники проекта принимают участие в вебинарах, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях.