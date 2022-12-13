Москва 13 декабря 2022, 17:49 Более 200 объектов культурного наследия отреставрировали в этом году в Москве

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В столице удалось провести работы по реставрации и восстановлению более чем в 200 объектах культурного наследия в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба московского правительства.

По данным Nation News, в этом году были благоустроены и обновлены усадьбы, особняки, храмы, промкомплексы.

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Отмечается, что реставрация состоялась благодаря поддержке частных инвесторов, федеральных структур и архитекторов.

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