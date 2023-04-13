Москва 13 апреля 2023, 09:46 Более 200 мероприятий подготовили для москвичей в Дни культурного наследия Заммэра Сергунина: в Дни культурного наследия в Москве проведут более 200 мероприятий РИА «Новости»

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Музеи, парки, библиотеки и выставочные залы Москвы в этом месяце подготовили для жителей и гостей столицы более 200 мероприятий. Их проведут в рамках Дней культурного наследия с 16 апреля, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Дни исторического и культурного наследия традиционно популярны у горожан. Только на апрель в учреждениях культуры запланировано больше 200 мероприятий. Всех желающих приглашают на экскурсии, концерты, кинопоказы, лекции искусствоведов, историков и краеведов», — отметила она.

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Попасть на мероприятие можно бесплатно, но сначала надо зарегистрироваться. Узнать о наличии свободных мест и посмотреть расписание можно на сайте проекта или на официальных сайтах культурных площадок, которые в нем участвуют.

Первые мероприятия для гостей и жителей столицы запланировали уже в ближайшие выходные. 16 апреля музей-заповедник «Коломенское» проведет пешие экскурсии в рамках своего столетнего юбилея. Дом Гоголя приглашает желающих прогуляться от памятника писателю на Никитском бульваре до Дома-музея Марины Цветаевой. А посетителям музея Маяковского предлагают исследовать переулки и улицы Москвы, которые таят память о поэте.