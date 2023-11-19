Москва 19 ноября 2023, 13:03 Более 20 тысяч москвичей посетили экоцентр «Яуза» за год работы Собянин: экоцентр «Яуза» в Москве принял свыше 20 тысяч посетителей Сайт мэра и правительства Москвы

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В одном из крупнейших экологических центров Москвы в парке «Яуза» побывали 20 тысяч посетителей за год. Они смогли поучаствовать в различных городских мероприятиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что центр заработал прошлой осенью.

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Центр проводит множество мероприятий на экологическую тематику. За 12 месяцев там состоялось свыше 1,2 тысячи экскурсий и мастер-классов. Взрослые и дети смогут ознакомиться с мультимедийной экспозицией, посвященной экологическим профессиям.

Для школьников предусмотрены профильные стажировки и приключенческие экоквесты. Студентам предлагается послушать тематические лекции.

Экологическую акцию «ПаркАрт» для лечения и защиты деревьев также провели в Москве восьмой раз подряд. Благодаря ей удалось вылечить 350 деревьев. Художники наносили рисунки акриловыми красками на предварительно обработанные стволы.