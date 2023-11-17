Москва 17 ноября 2023, 21:10 Более 20 судов будет патрулировать зимой водоемы Москвы КГХ Москвы: более 20 судов будет патрулировать водоемы зимой Сайт мэра и правительства Москвы

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В зимний период более 20 судов на воздушной подушке будут использовать для патрулирования водоемов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели будут контролировать водоемы с использованием специализированной техники, способной двигаться со средней скоростью до 50-80 километров в час. Суда на воздушной подушке смогут передвигаться как по воде, так и по льду.

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«Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль», — рассказал Бирюков.

Количество сотрудников поисково-спасательных и пожарно-спасательной станций столицы достигло 500. При необходимости они смогут использовать свыше 180 плавсредств, включая аэролодку «Север-650К». На каждом из них будут находиться специальные устройства — лестницы, телескопические спасательные комплекты и прочее необходимое оснащение.

Зимой в столице будут регулярно контролировать толщину льда на Москве-реке и других водоемах.

А в Московской области стартовал месяц мероприятий для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой. Их будут проводить сотрудники МЧС.