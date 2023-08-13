Москва 13 августа 2023, 14:51 Более 20 домов возвели по реновации на юге Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин: в ЮАО построили 24 дома по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Южном округе построили 24 жилых здания для участников реновации. Первый этап программы там удалось выполнить более чем наполовину, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ЮАО столицы в реновации участвуют 378 домов, в которых проживают свыше 82 тысяч человек. Строители приступили к возведению еще 31 новостройки, а также специалисты проектируют новые дома.

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Глава города отметил, что первый этап программы в округе выполнили более чем на 60%. В районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное — полностью завершили. На новое жилье в этих районах подписали договоры 1500 человек.

Собянин добавил, что в общей сложности к переселению приступили примерно 10 900 жителей ЮАО, из них больше 10 тысяч уже получили новые квартиры. Остальные начали рассматривать предложенные варианты и оформлять документы.

Ранее на юго-западе Москвы построили 33 дома по программе реновации. При этом в 32 из них уже приступили к заселению.