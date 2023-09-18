Москва 18 сентября 2023, 09:24 Более 190 компаний примут участие в акции «День без турникетов» Около 190 компаний будут участвовать в акции «День без турникетов» в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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С 28 по 30 сентября в столице пройдет акция «День без турникетов». Для всех желающих бесплатно свои двери откроют музеи, галереи, парки и другие организации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«В течение трех дней все желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, студии танцев и спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое», — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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В этом году в акции поучаствуют свыше 190 компаний-партнеров, в том числе откроют 29 новых площадок. В частности, посетителям Музея городского хозяйства покажут внутреннюю «кухню» комплекса. Также для гостей подготовили тематические зоны, где можно будет посмотреть, как работают станции водоподготовки, очистные сооружения, ТЭЦ и другие системы.

В информационно-экологическом центре «Музей воды» проведут экскурсию, которая будет посвящена бережному отношению к воде и экологической культуре. Следить за мероприятиями и записаться на них можно на сайте акции.

Ранее горожанам сообщили, что выставка о Пушкине, Тютчеве и Аксакове откроется в Москве. Экспозицию можно будет посетить с 23 сентября до 18 февраля.