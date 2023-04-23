Москва 23 апреля 2023, 19:51 Более 170 тысяч москвичей проголосовали за лучшее оформление новых станций БКЛ Москвичи назвали дизайн «Марьиной Рощи» лучшим среди всех новых станций БКЛ официальный сайт мэра Москвы

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В голосовании за лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена приняли участие более 170 тысяч жителей города, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По результатам опроса первое место досталось «Марьиной Роще».

Опрос состоялся на платформе «Активный гражданин». За станцию «Марьина Роща» проголосовали 21% москвичей, за «Рижскую» — 19%. На третьем месте оказалась станция «Нагатинский Затон».

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«Большая кольцевая линия за время работы уже доказала свое удобство: у миллионов пассажиров появились новые быстрые маршруты и возможность сэкономить время на поездке», — отметил Собянин.

Метро в Москве начали готовить к летнему сезону. Сотрудники начали мыть вестибюли, фасады, турникеты и эскалаторы, генеральную уборку проводят на всех станциях метрополитена.

По словам главы города, специалисты снимут вторые двери и настроят работу кондиционеров. Он добавил, что до конца года в столице должны открыть еще три станции — «Физтех», «Лианозово» и «Яхромскую».