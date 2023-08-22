Москва 22 августа 2023, 20:05 Более 1,7 тысячи москвичей получили «реновационные» квартиры в Измайлове Свыше 1,7 тысячи участников реновации в Москве получили новое жилье в Измайлове Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Больше 1,7 тысячи человек, участвующих в программе реновации, стали обладателями новых квартир в Измайлове. Всего на востоке столицы возвели 29 новостроек, 27 из которых передали под заселение, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«Горожане проживали в 24 старых домах и были переселены в девять новостроек. Всего же с начала реализации программы реновации новоселами в районе стали 4,4 тысячи москвичей», — уточнил он.

Реклама

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в Метрогородке и Новогирееве еще два возведенных жилых объекта готовят передать новоселам.

Он добавил, что в новые квартиры по программе реновации переехали примерно 14 тысяч жителей Восточного округа. Всего в ВАО планируют расселить по реновации 1062 ветхих дома, новое жилье получат примерно 209 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили еще пять новых адресов. Стартовые площадки разместят на севере, юго-западе и северо-западе столицы.