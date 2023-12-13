Москва 13 декабря 2023, 10:41 Более 1,7 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в районе Нагатинский Затон Гаман: более 1,7 тысячи москвичей получили квартиры в районе Нагатинский Затон Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках программы реновации свыше 1,7 тысячи человек получили ключи от новых квартир в районе Нагатинский Затон в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Нагатинский Затон стал одним из первых районов, где началась реализация программы реновации, в которую включили 54 жилых дома с 13,1 тысячи жителей.

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В районе уже полностью расселили шесть старых зданий. Вместо них появились новые жилые комплексы с магазинами, аптеками и другими объектами инфраструктуры. Еще три дома в Нагатинском Затоне продолжат расселять.

«В этом году правообладателями новых квартир стали 623 человека, а еще около 300 горожан получили предложения равнозначного жилья в конце ноября и уже начали его осматривать», — добавил Гаман.

На юге Москвы уже построили 25 новостроек для переселения жителей 77 старых зданий. По плану построят еще восемь объектов.

Всего в столице уже построили 288 домов по программе реновации, а проектируют или строят еще 439.