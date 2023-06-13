13 июня 2023, 19:28
Более 17 тысяч человек отпраздновали День России на речных вокзалах в Москве
Ликсутов: речные вокзалы Москвы в День России посетили более 17 тысяч человек
В День России на Северном и Южном речных вокзалах прошло свыше 10 бесплатных мероприятий с танцами и музыкой. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Двенадцатого июня более 17 тысяч человек посетили площадки московских речных вокзалов. Для посетителей там устроили танцевальные и творческие мастер-классы, показали кино, мультфильмы, а также выступили артисты проекта «Музыка в метро».
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«В День России мы провели более 10 бесплатных мероприятий. Спасибо всем, кто пришел!» — отметил Ликсутов.
Глава дептранса также напомнил, что на речных вокзалах каждые выходные проводят различные мероприятия. Анонсы событий публикуют в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что празднование столетия московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники».
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Москва 2023
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Максим Ликсутов
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