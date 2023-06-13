Москва 13 июня 2023, 19:28 Более 17 тысяч человек отпраздновали День России на речных вокзалах в Москве Ликсутов: речные вокзалы Москвы в День России посетили более 17 тысяч человек РИА «Новости»

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В День России на Северном и Южном речных вокзалах прошло свыше 10 бесплатных мероприятий с танцами и музыкой. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Двенадцатого июня более 17 тысяч человек посетили площадки московских речных вокзалов. Для посетителей там устроили танцевальные и творческие мастер-классы, показали кино, мультфильмы, а также выступили артисты проекта «Музыка в метро».

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«В День России мы провели более 10 бесплатных мероприятий. Спасибо всем, кто пришел!» — отметил Ликсутов.

Глава дептранса также напомнил, что на речных вокзалах каждые выходные проводят различные мероприятия. Анонсы событий публикуют в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что празднование столетия московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники».