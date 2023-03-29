Москва 29 марта 2023, 15:56 Более 1,6 тысячи дворовых территорий обустроят в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве дворовых территорий в столице. По его словам, в 2023 году в городе приведут в порядок более 1,6 тысячи дворов. Об этом написали «Дни.ру».

По планам — обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки, высадить деревья, установить во дворах дополнительное освещение.

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Каждый двор, по словам Собянина, будет благоустроен с учетом пожеланий местных жителей.

«Несмотря на единый стандарт благоустройства, каждый двор имеет свою тематику и концепцию и обустраивается с учетом пожеланий его жителей», — процитировало издание utro.ru мэра.

В прошлом году в Москве было благоустроено более 2,5 тысячи дворовых территорий.